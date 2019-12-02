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Евгений Колесников: «В концовке прибавили в защите и ушли в отрыв от ЦСКА»

21:18, 02.12.2019
Евгений Колесников: «В концовке прибавили в защите и ушли в отрыв от ЦСКА»
Фото: unics.ru

Игрок УНИКСа Евгений Колесников прокомментировал победу над московским ЦСКА (94:86).

«Нам необходимо было побеждать на своей площадке. По тому, как мы готовились, я считаю, что заслужили победу. Даже когда проигрывали, у нас была задача прибавить в защите.

Поэтому в ключевых моментах мы включали сильнее оборонительные действия, заставляя ЦСКА выбрасывать неудобные броски. В концовке как раз за счет этого прибавили и ушли в отрыв», — приводит слова Колесникова корреспондент «Реального времени».

Напомним, УНИКС в третий раз подряд одержал победу над московским ЦСКА.

СпортБаскетбол Татарстан
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