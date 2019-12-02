УНИКС в третий раз подряд обыграл московский ЦСКА

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в упорной борьбе обыграл московский ЦСКА (94:86).

Казанцы проиграли стартовую четверть в семь очков, но после этого смогли собраться и выиграть остальные три четверти. Решающей стала последняя, когда УНИКС вырвался вперед в счете и смог удержать набранное преимущество.

Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 30 очков.

Отметим, что это уже третья подряд победа УНИКСа над ЦСКА.

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 94:86 (16:23, 20:18, 26:23, 32:22).

УНИКС: Макколлум (30), Морган (26), Смит (14), Колесников (10);

ЦСКА: Джеймс (19), Стрелниекс (12), Войтманн (12), Воронцевич (11).