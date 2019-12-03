Татарстан стал лидером среди регионов России по выдаче электронных больничных

Фото: Олег Тихонов

Татарстан сейчас находится на первом месте среди регионов России по выдаче электронных больничных. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в Instagram.

Всего с начала года зафиксировано более 13 млн электронных записей к врачу.



По словам Хайруллина, был проведен аудит системы электронного здравоохранения, а также совместное совещание в Министерстве здравоохранения РТ с министром Маратом Садыковым. Они пришли к следующим выводам:

врачи по-прежнему ведут прием на бумаге, а только потом переносят данные в систему;

несмотря на три работающие информационные медицинские системы, взаимодействие между больницами и ведомствами в Татарстане до сих пор в бумажном виде;

все еще «живы» живые очереди.

«Врачи загружены тем, что медицинские системы между собой не интегрированы, поэтому происходит дублирование ввода данных, повтор назначений, увеличение времени приема. Эта проблема существует, нам ее нужно совместно прорабатывать», — написал министр.

В итоге они пришли к следующим решениям: