В Татарстане протестируют Единую государственную информсистему обращения с опасными отходами

В Татарстане в пилотном режиме протестируют Единую государственную информационную систему (ГИС) обращения с опасными отходами в России.

«Идет разработка и внедрение. Уже через год-полтора мы увидим первые результаты и узнаем, сколько на самом деле у нас образуется отходов», — сказал руководитель проектного офиса федерального оператора по обращению с отходами I—II классов «РосРАО» Кирилл Шелученко.



Исполнителем создания ГИС всей цепочки обращения с опасными отходами в России, которая должна быть создана до 30 сентября 2021 года, по итогам открытого конкурса выбрана компания «Большая тройка», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что финская компания Europress планирует построить станции перегрузки отходов в малонаселенных отдаленных пунктах Татарстана, ведутся переговоры с региональными мусорными операторами.