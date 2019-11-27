В отдаленных населенных пунктах Татарстана хотят построить станции перегрузки отходов

Финская компания Europress планирует построить станции перегрузки отходов в малонаселенных отдаленных пунктах Татарстана, ведутся переговоры с региональными мусорными операторами.



«Переговоры (по поводу строительства) ведутся с региональными операторами, это компании «Гранта» и компании ЖКХ», — рассказал генеральный директор ООО «Эуропресс» Денис Заколпский на пресс-конференции с послом Финляндии Микко Хаутала.

По его словам, экономия от использования станции перегруза составляет 1,2 млн рублей, пишет «Татар-информ».

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов заявил, что Россия нуждается в сотнях мусоросжигательных заводах, каждый из которых производит либо тепло, либо электроэнергию.