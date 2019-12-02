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Димитрис Прифтис: «У УНИКСа сейчас плохой период, но мы много работаем, чтобы переломить ситуацию»

17:48, 02.12.2019
Димитрис Прифтис: «У УНИКСа сейчас плохой период, но мы много работаем, чтобы переломить ситуацию»
Фото: unics.ru

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от домашнего матча против московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

«Думаю, все понимают статус и качество нашего соперника и то, насколько жесткая игра нам предстоит. У нас сейчас плохой период с несколькими поражениями подряд, но мы много работаем каждый день, чтобы стать лучше и переломить ситуацию.

Мы должны играть лучше в защите, и что бы мы ни делали, мы должны быть последовательными все сорок минут. Мы должны играть с энергией и физически, бросать мяч уверенно», — приводит слова Прифтиса пресс-служба казанцев.

СпортБаскетбол Татарстан
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