Димитрис Прифтис: «У УНИКСа сейчас плохой период, но мы много работаем, чтобы переломить ситуацию»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от домашнего матча против московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ.

«Думаю, все понимают статус и качество нашего соперника и то, насколько жесткая игра нам предстоит. У нас сейчас плохой период с несколькими поражениями подряд, но мы много работаем каждый день, чтобы стать лучше и переломить ситуацию.

Мы должны играть лучше в защите, и что бы мы ни делали, мы должны быть последовательными все сорок минут. Мы должны играть с энергией и физически, бросать мяч уверенно», — приводит слова Прифтиса пресс-служба казанцев.