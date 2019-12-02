В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства пожилых супругов

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело после убийства пожилых супругов 1954 и 1957 годов рождения.

Тела с многочисленными ножевыми ранения были обнаружены 29 ноября в лесном массиве у села Шемордан Сабинского района РТ. По предварительным данным, днем пенсионеры пошли гулять в лес, однако домой не вернулись. В результате родственники и знакомые организовали их поиски и нашли с наступлением темноты.

На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба СК.