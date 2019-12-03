День в истории: похороны Неизвестного Солдата, первая пересадка сердца, первое СМС-сообщение
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 декабря. В этот день отмечают:
- Международный день инвалидов;
- Россия, День юриста;
- Россия, День Неизвестного Солдата;
- Всемирный день компьютерной графики;
- Международный день борьбы с пестицидами.
В этот день произошло:
- 1564 — Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу;
- 1586 — в Англию из Колумбии впервые завезен картофель;
- 1775 — первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна «Альфред»;
- 1818 — Иллинойс становится 21-м штатом США;
- 1865 — основана Петровская земледельческая и лесная академия, сегодня — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева;
- 1875 — состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского;
- 1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали Чаталджанское перемирие с Турцией. Военные действия возобновились 23 января 1913 года при Чаталдже;
- 1965 — в Великобритании выходит альбом Rubber Soul группы The Beatles, который, как считается, положил начало коренным изменениям в музыке ливерпульской четверки;
- 1966 — у Кремлевской стены были погребены останки Неизвестного Солдата;
- 1967 — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненной 25-летней женщины 55-летнему больному;
- 1984 — Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, сотни тысяч пострадали;
- 1989 — президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания холодной войны;
- 1991 — распущен КГБ СССР;
- 1992 — отправлено первое СМС-сообщение;
- 1997 — подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин;
- 2009 — террористический акт в Могадишо.
В этот день родились
- 1753 — Сэмюэл Кромптон (ум. 1827), английский изобретатель, пионер прядильной промышленности;
- 1800 — княгиня Екатерина Трубецкая (урожденная графиня Лаваль; ум. 1854), жена декабриста С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь;
- 1830 — Николай Обручев (ум. 1904), русский генерал, создатель общества «Земля и воля»;
- 1833 — Карлос Хуан Финлей (ум. 1915), испано-кубинский врач и ученый, пионер в исследовании желтой лихорадки;
- 1894 — Владимир Энгельгардт (ум. 1984), советский биохимик, академик, Герой Социалистического Труда;
- 1904 — Татьяна Гурецкая (ум. 1983), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;
- 1924 — Джон Бэкус (ум. 2007), американский математик, создатель языка программирования Фортран;
- 1948 — Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец;
- 1960 — Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира.
В этот день умерли:
- 1882 — Сергей Нечаев, русский революционер, организатор общества «Народная расправа»;
- 1892 — Афанасий Фет, русский поэт, переводчик, мемуарист;
- 1894 — Роберт Льюис Стивенсон (р. 1850), английский писатель и поэт;
- 1919 — Пьер Огюст Ренуар (р. 1841), французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма;
- 1976 — Александр Новиков (р. 1900), главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза;
- 1999 — Скэтмен Джон, американский джазовый музыкант и поэт.
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