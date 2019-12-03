День в истории: похороны Неизвестного Солдата, первая пересадка сердца, первое СМС-сообщение

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 3 декабря. В этот день отмечают:

Международный день инвалидов;

Россия, День юриста;

Россия, День Неизвестного Солдата;

Всемирный день компьютерной графики;

Международный день борьбы с пестицидами.

В этот день произошло:

1564 — Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу;

1586 — в Англию из Колумбии впервые завезен картофель;

1775 — первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна «Альфред»;

1818 — Иллинойс становится 21-м штатом США;

1865 — основана Петровская земледельческая и лесная академия, сегодня — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева;

1875 — состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского;

1912 — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали Чаталджанское перемирие с Турцией. Военные действия возобновились 23 января 1913 года при Чаталдже;

1965 — в Великобритании выходит альбом Rubber Soul группы The Beatles, который, как считается, положил начало коренным изменениям в музыке ливерпульской четверки;

1966 — у Кремлевской стены были погребены останки Неизвестного Солдата;

1967 — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненной 25-летней женщины 55-летнему больному;

1984 — Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, сотни тысяч пострадали;

1989 — президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания холодной войны;

1991 — распущен КГБ СССР;

1992 — отправлено первое СМС-сообщение;

1997 — подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин;

2009 — террористический акт в Могадишо.

В этот день родились

1753 — Сэмюэл Кромптон (ум. 1827), английский изобретатель, пионер прядильной промышленности;

1800 — княгиня Екатерина Трубецкая (урожденная графиня Лаваль; ум. 1854), жена декабриста С. П. Трубецкого, последовавшая за ним в Сибирь;

1830 — Николай Обручев (ум. 1904), русский генерал, создатель общества «Земля и воля»;

1833 — Карлос Хуан Финлей (ум. 1915), испано-кубинский врач и ученый, пионер в исследовании желтой лихорадки;

1894 — Владимир Энгельгардт (ум. 1984), советский биохимик, академик, Герой Социалистического Труда;

1904 — Татьяна Гурецкая (ум. 1983), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР;

1924 — Джон Бэкус (ум. 2007), американский математик, создатель языка программирования Фортран;

1948 — Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец;

1960 — Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира.

В этот день умерли: