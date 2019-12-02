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Следком Татарстана проверит обстоятельства гибели задохнувшегося под кукурузой рабочего

15:52, 02.12.2019
Следком Татарстана проверит обстоятельства гибели задохнувшегося под кукурузой рабочего
Фото: пресс-служба СУ СКР по РТ

Татарстанское управление СКР организовало доследственную проверку в связи с гибелью рабочего в п.г.т. Нижние Вязовые Зеленодольского района республики.

По предварительным данным, 43-летний мужчина упал в бункер во время уборки. Его завалило кукурузой, в результате чего человек задохнулся.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Напомним, что инцидент произошел накануне на предприятии ОАО «Татарстанские зерновые технологии».

Происшествия Татарстан
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