Следком Татарстана проверит обстоятельства гибели задохнувшегося под кукурузой рабочего
Татарстанское управление СКР организовало доследственную проверку в связи с гибелью рабочего в п.г.т. Нижние Вязовые Зеленодольского района республики.
По предварительным данным, 43-летний мужчина упал в бункер во время уборки. Его завалило кукурузой, в результате чего человек задохнулся.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Напомним, что инцидент произошел накануне на предприятии ОАО «Татарстанские зерновые технологии».
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