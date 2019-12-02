СМИ: Амиров из «Салавата Юлаева» пропустит молодежный чемпионат мира

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров может пропустить молодежный чемпионат мира по хоккею. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Горобзор».

По сообщению издания, тренерский штаб сборной России не вызовет форварда на мировое первенство из-за не слишком удачного выступления в Суперсерии. В четырех матчах против канадских команд Амиров набрал 2 (1+1) очка.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард провел 16 матчей за «Салават Юлаев» в КХЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

Ранее Амиров заменил в первом звене уфимцев Теему Хартикайнена, который получил травму.

Отметим, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Чехии.