В Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарств

Председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил полностью запретить рекламу медикаментов и лекарств. Он считает, что подобная мера защитит российских фармацевтов.

«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — приводит «РИА Новости» слова Нилова.

Депутат утверждает, что российские фармкомпании уступают в бюджетах иностранным и потому не могут себе позволить масштабные рекламные кампании.

«В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины, и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар», — пояснил Нилов.

Ранее «Реальное время» публиковало исследование о повышении цен на лекарства в аптечных сетях Татарстана. В среднем препараты подорожали на 8%.