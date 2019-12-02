Денежные переводы из России в Таджикистан оказались под угрозой заморозки

Разногласия ЦБ и Нацбанка Таджикистана (НБТ) поставили под угрозу возможность переводить деньги из одной страны в другую. Платежные системы не успели провести «интеграцию с национальным процессинговым центром при НБТ».

С 3 декабря все расчеты и процессинг должны проводиться через Национальный банк Таджикистана, пишет «Коммерсант». Объем рынка оценивается в $2,5 млрд в год, а 90% переводов обеспечивают именно платежные системы.

При этом платежные системы нарушат правила Центробанка, если выполнят предписания НБТ. Например, расчетным небанковским кредитным организациям (именно такой статус имеют операторы ряда систем) напрямую запрещено размещать средства в Нацбанке Таджикистана.

«Вестерн Юнион» уже предупредил партнеров о приостановке отправки переводов. В «Киви банке» тоже ожидают временных трудностей.