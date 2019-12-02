Загитова и Медведева претендуют на награду ISU самому ценному фигуристу сезона

Олимпийская чемпионка Алина Загитова номинирована на награду Международного союза конькобежцев (ISU) самому ценному фигуристу сезона.

Эту премию вручают за наибольший вклад в популяризацию фигурного катания, исходя из роста фанатской базы спортсмена, вниманию со стороны СМИ и заключенным спонсорским контрактам.

Кроме Загитовой в число претендентов включены Алена Косторная, Евгения Медведева, пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, танцевальные дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, а также несколько других иностранных фигуристов.

Голосование болельщиков, аккредитованных медиа и членов ISU пройдет с 1 декабря 2019-го до 10 февраля 2020 года.

После подсчетов голосов будет составлен шорт-лист из трех номинантов. Окончательные результаты будут оглашены на специальном мероприятии 22 марта после чемпионата мира в Монреале.