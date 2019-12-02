Дмитрий Квартальнов: «Отсутствие ведущей тройки «Ак Барса» — это не момент ротации»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу казанцев над московским «Динамо» (5:2).

— Мы ждали такую хорошую команду. Здорово провели первый период, не без доли везения, конечно, но и наши нападающие «проснулись» — в последних трёх играх было мало голов. Сегодня получилось хорошее начало, а потом довели матч до победы.

— Джастин Азеведо пропускает второй матч подряд. С чем это связано?

— Отсутствие всей нашей ведущей тройки сегодня — это не момент ротации.

— У Даниила Журавлёва осталось три выездных матча перед молодёжным чемпионатом мира. Как вы оцените его выступление в «Ак Барсе» на протяжении половины сезона?

— Он прогрессирует. У нас просто Дмитрий Воронков травму получил, надеемся, в поездке его увидим. Вот этот момент сказался — иногда Журавлёву нужно было и потренироваться, но мы аккуратно с ним относились, не очень большое игровое время ему давали. Хотя сегодня он много сыграл. Просто Димка Воронков выбыл надолго, а так — Журавлёв растёт, хотя и не хочется больших слов говорить.

— Есть мнение, что у него есть всё, кроме силы рук.

— Ничего не могу сказать об этом, мне кажется, у него нормальные руки.

— Станислав Галиев проводит хороший отрезок, вышел в лидеры по очкам в клубе. Как оцените его игру?

— Стас — молодец, ему помогают и партнёры. Когда у нас нет первой линии ведущих игроков, он сам ведущий. Мы рады, что у него проходит такая полоса. Надеемся, что он будет прибавлять, у него хороший возраст, дай бог, чтобы он не остановился, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.