Экс-вратарь «Ак Барса» продолжит карьеру в «Авангарде»

Вратарь Эмиль Гарипов продолжит карьеру в омском «Авангарде».



Контракт подписан на один год. Гарипов будет выступать под номером 43, сообщает пресс-служба клуба из Омска.

Гарипов сыграл в «Ак Барсе» 252 матча, выиграл 141 встречу и 21 игру провел на ноль при коэффициенте надежности 1,89 и 93,3% отраженных бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне 2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став лучшим вратарем финальной серии.