Сегодня днем в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов
В понедельник, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Температура днем опустится от -3°С до -8°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -3°С до -6°С.
Ранее МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км.Общество Татарстан
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