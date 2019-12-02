Сегодня днем в Татарстане ожидается небольшой снег и до -8 градусов

В понедельник, 2 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидается метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем опустится от -3°С до -8°С. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -3°С до -6°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о метели с ухудшением видимости до 1—2 км.