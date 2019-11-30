В Марий Эл спасли шестерых рыбаков, находившихся на оторвавшейся льдине
В Марий Эл спасатели сняли шестерых рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины, еще трое добрались до берега самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Марий Эл.
Инцидент произошел в районе деревни Пинжедыр. Обстоятельства попадания рыбаков на льдину неизвестны.
Ранее в Татарстане спасли рыбаков, застрявших на затопленном острове, и уплывшего на льдине по Волге.Происшествия
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