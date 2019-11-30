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В Марий Эл спасли шестерых рыбаков, находившихся на оторвавшейся льдине

18:23, 30.11.2019
В Марий Эл спасли шестерых рыбаков, находившихся на оторвавшейся льдине
Фото: poxabay.com

В Марий Эл спасатели сняли шестерых рыбаков с оторвавшейся на Волге льдины, еще трое добрались до берега самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Марий Эл.

Инцидент произошел в районе деревни Пинжедыр. Обстоятельства попадания рыбаков на льдину неизвестны.

Ранее в Татарстане спасли рыбаков, застрявших на затопленном острове, и уплывшего на льдине по Волге.

Происшествия
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