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Кудрин предложил отказаться от выполнения задач «сверху»

17:16, 30.11.2019
Кудрин предложил отказаться от выполнения задач «сверху»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК заявил, что в России нужно усилить муниципальную власть и переставать добиваться «выполнения всех задач сверху».

Он отметил, что сейчас часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть строительства фельдшерских акушерских пунктов, прокладки муниципальных дорог и т. д.

«Мне кажется, что это неправильный путь. Наоборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги», — сказал Кудрин, отметив, что эта ситуация касается и выполнения программы национальных проектов.

Ранее Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не не всегда достигнут установленных показателей.

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