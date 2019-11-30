Кудрин предложил отказаться от выполнения задач «сверху»
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК заявил, что в России нужно усилить муниципальную власть и переставать добиваться «выполнения всех задач сверху».
Он отметил, что сейчас часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть строительства фельдшерских акушерских пунктов, прокладки муниципальных дорог и т. д.
«Мне кажется, что это неправильный путь. Наоборот, надо увеличивать полномочия муниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные деньги», — сказал Кудрин, отметив, что эта ситуация касается и выполнения программы национальных проектов.
Ранее Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не не всегда достигнут установленных показателей.ОбществоВласть
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