В Татарстане к владельцу надувной горки подали иск

Прокуратура Арского района подала иск к предпринимателю, по вине которого ребенок упал с горки.

Инцидент случился 29 августа 2018 года. На время праздничных мероприятий в Арске на городском стадионе была установлена надувная горка.

Во время катания она начала сдуваться, после чего накренилась и находившиеся там дети упали на землю. Один из них- мальчик семи лет — получил тяжелые травмы.

Виновным в случившемся признан владелец горки,не обеспечивший ее надлежащее техническое обслуживание, вовремя не выявивший неисправности, а также допустивший к монтажу горки неквалифицированных рабочих.

Его действия квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей в доход государства.

Однако на лечение семилетнего ребенка было затрачено 65,5 тыс рублей из средств фонда социального страхования. Теперь прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного затрат на лечение мальчика, сообщает пресс — служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Уфе девочка упала с качелей и поранила голову.

