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Главой информационно-аналитического управления президента РТ стал сооснователь «Теории Дарвина» Файзутдинов

10:59, 30.11.2019
Главой информационно-аналитического управления президента РТ стал сооснователь «Теории Дарвина» Файзутдинов
Фото: realnoevremya.ru

Новым руководителем информационно-аналитического управления президента Татарстана назначен Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина».

«Назначить Файзутдинова Ленара Фанилевича начальником информационно-аналитического управления президента Республики Татарстан», — передает «Татар-информ» указ главы республики.

Его предшественником в этой должности был Айдар Салимгараев, назначенный руководителем республиканского агентства «Татмедиа».

Отметим, о назначении Файзутдинова на эту должность ранее сообщали источники «Реального времени».

ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбществоВласть Татарстан
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