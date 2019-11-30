Главой информационно-аналитического управления президента РТ стал сооснователь «Теории Дарвина» Файзутдинов
Новым руководителем информационно-аналитического управления президента Татарстана назначен Ленар Файзутдинов, управляющий партнер АМК «Теория Дарвина».
«Назначить Файзутдинова Ленара Фанилевича начальником информационно-аналитического управления президента Республики Татарстан», — передает «Татар-информ» указ главы республики.
Его предшественником в этой должности был Айдар Салимгараев, назначенный руководителем республиканского агентства «Татмедиа».
Отметим, о назначении Файзутдинова на эту должность ранее сообщали источники «Реального времени».ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбществоВласть Татарстан
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