В Русском национально-культурном объединении Татарстана выбрали нового руководителя
Новым руководителем Русского национально-культурного объединения Татарстана стала директор казанской гимназии №93 Ирина Александровская. Об этом было объявлено на заседании общественной организации в культурном центре им. Пушкина в Казани.
Ранее эту должность занимал Василий Носов. Ему вручили благодарность президента Татарстана Рустама Минниханова. сообщает пресс-служба Госсовета РТ.ОбществоВласть Татарстан
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