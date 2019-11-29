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В Русском национально-культурном объединении Татарстана выбрали нового руководителя

22:35, 29.11.2019

Новым руководителем Русского национально-культурного объединения Татарстана стала директор казанской гимназии №93 Ирина Александровская. Об этом было объявлено на заседании общественной организации в культурном центре им. Пушкина в Казани.

Ранее эту должность занимал Василий Носов. Ему вручили благодарность президента Татарстана Рустама Минниханова. сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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