Синоптики прогнозируют похолодание в Татарстане до -17

Гидрометцентр Татарстана опубликовал предварительный прогноз на предстоящие выходные и начало следующей недели. Судя по прогнозам, в выходные Татарстан накроет метель, а во вторник ударят морозы до -17 градусов.

В выходные Татарстан окажется под влиянием глубокого северного циклона и его атмосферных фронтов. В субботу температура воздуха составит ночью -4... -9 градусов, днем — -1... -6 градусов. В воскресенье при прохождении системы атмосферных фронтов значительно понизится атмосферное давление, ветер усилится до 16 м/с. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, в отдельных районах метель и гололед. Ночью ожидается -3... -8 градусов, днем показания термометров повысятся до -3... +2 градусов.

В начале следующей недели атмосферное давление вновь пойдет вверх, а температура — вниз. В большинстве районов по ночам еще ожидаются небольшие осадки смешанного характера в виде мокрого снега и дождя. Температуры в течение суток ожидаются в пределах -3... -8 градусов, сообщают синоптики.

Во вторник, 3 декабря, осадки маловероятны, температура воздуха ночью понизится до -7... -12, при прояснениях местами до -17 градусов. Днем показания термометров составят -3... -8 градусов.

Ранее Гидрометцентр РТ предупреждал о метели и мокром снеге в выходные.