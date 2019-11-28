В выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег
Гидрометцентр Татарстана опубликовал предварительный прогноз на предстоящие выходные. Судя по прогнозу синоптиков, снег выпадет в ближайшие выходные.
В субботу, 30 ноября, температура воздуха ночью ожидается -5..-10 градусов. Днем местами выпадет небольшой снег, максимальная температура воздуха составит -1..-6.
В воскресенье, 1 декабря, ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. В отдельных района республики пройдет метель. Ветер юго-восточный, местами порывистый сильный до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -2..-7 градусов, днем -3..+2 градуса. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ранее Гидрометцентр сообщил о скором потеплении в Татарстане.Общество Татарстан
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