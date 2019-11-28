Новости общества

17:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег

16:47, 28.11.2019
В выходные татарстанцев ждет метель и мокрый снег
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана опубликовал предварительный прогноз на предстоящие выходные. Судя по прогнозу синоптиков, снег выпадет в ближайшие выходные.

В субботу, 30 ноября, температура воздуха ночью ожидается -5..-10 градусов. Днем местами выпадет небольшой снег, максимальная температура воздуха составит -1..-6.

В воскресенье, 1 декабря, ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. В отдельных района республики пройдет метель. Ветер юго-восточный, местами порывистый сильный до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -2..-7 градусов, днем -3..+2 градуса. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ранее Гидрометцентр сообщил о скором потеплении в Татарстане.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров