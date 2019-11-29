В Татарстане выставили на продажу легкий самолет Mitsubishi за 26 млн рублей

Владелец грузопассажирского самолета MU-2B-35 Peacock выставил воздушный транспорт на продажу. За легкий самолет предлагается заплатить 26 млн рублей.

В объявлении указано, что самолет базируется на аэродроме Караишево в Лаишевском районе Татарстана.

Отмечается, что воздушное судно выпущено в 1974 году. Дальность полета составляет 2 000 км. Самолет рассчитан на 8 пассажиров или 6 пассажиров плюс туалет.

Это же воздушное транспортное средство выставлялось на продажу в 2017 году, тогда его цена была выше почти на 1 млн рублей.