Команда-чемпион по Counter-Strike рассчитывает привлечь на бирже до $22 млн

Датская команда Astralis, являющаяся чемпионом мира по Counter-Strike: Global Offensive, объявила о планах провести IPO (первичное размещение акций на бирже). Благодаря этой процедуре киберспортсмены планируют привлечь 125—150 млн датских крон ($18—22 миллиона).

Размещение планируется проводить на Nasdaq First North Growth Market Denmark, пишут «Ведомости». На рынок будут выведены вновь выпущенные акции, поэтому итоговая доля размещенных акций станет известна по окончании IPO.

Astralis станет первой киберспортивной компанией, которая выпустит свои акции и будет торговаться на бирже.

Гендиректор Astralis Group Николай Нихольм рассказал, что инвесторы из Европы и Азии уже подали предварительные заявки приблизительно на $8 миллионов. Деньги от выхода на биржу компания намерена направить на «укрепление позиции на рынке путем инвестиций в наши бренды и медиаплатформы».