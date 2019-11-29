Автор «калькулятора для фигуристов» объяснил, почему Загитовой рано уходить из спорта

Автор специального «калькулятора» для оценки навыков фигуристов Теймураз Пулин объяснил корреспонденту «Реального времени», почему олимпийской чемпионке Алине Загитовой рано покидать фигурное катание.



«А если порассуждать об Алине Загитовой. Давайте прикинем, что самое тяжелое в жизни спортсмена? Думается — рутина ежедневных тренировок. Но у Алины такой уровень мастерства, что в самом скучном упражнении можно найти элемент творчества, а это кардинально меняет психологический фон тренировки.

Наверное, у чемпионов бывает некий груз ответственности или психологический комплекс — «корону удержать». А что, есть такие, кто сомневается в бойцовских качествах Алины? Вот мне какое-то чувство подсказывает, что у нее нет ни тени сомнения в собственных силах», — считает Пулин.

Напомним, что мнение о необходимости для Загитовой уйти из спорта в последнее время звучит все чаще. Такой совет ей, в частности, давал Роман Костомаров, мотивируя его тем, что Загитова «уже все выиграла».

Развернутое интервью с Теймуразом Пулиным можно почитать здесь.