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В Казани будут судить застройщика ЖК «Яшьлек», обвиняемого в мошенничестве с дольщиками на 330 млн

14:06, 29.11.2019
В Казани будут судить застройщика ЖК «Яшьлек», обвиняемого в мошенничестве с дольщиками на 330 млн
Фото: Максим Платонов

Следственный комитет РТ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «СтройКом» 64-летнего Фаика Гараева — застройщика микрорайона «Яшьлек» в Пестречинском районе. Гараева обвиняют в мошенничестве на сумму более 330 млн рублей.

По версии следствия, в 2015—2018 годы Гараев привлекал средства дольщиков для строительства многоквартирных домов в микрорайоне «Яшьлек» под Казанью. Однако в назначенный срок строительство завершено не было. Ущерб от действий Гараева составил более 330 млн рублей, сообщает ведомство.

Кроме этого, Гараев обвиняется в невыплате заработной платы строителям. За два года долг составил более 2,6 млн рублей.

Свою вину он признал частично. Сейчас Гараев находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что в июне этого года дольщики ЖК «Яшьлек», уставшие ждать свои квартиры, развернули палаточный лагерь, чтобы добиться возобновления строительства домов.

Общество Татарстан
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