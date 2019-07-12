Дольщиков ЖК «Яшьлек» попросили свернуть палаточный лагерь

Фото: Наталья Торолина

Дольщиков ЖК «Яшьлек» попросили свернуть палаточный лагерь на месте долгостроев в Куюках (Пестречинский район). Об этом «Реальному времени» сообщила активистка комплекса Наталья Торолина. По словам женщины, просьбу озвучили на совещании в Общественной палате Татарстана с участием представителей районного исполкома, Фонда поддержки дольщиков, ГИСУ РТ, прокуратуры города, Минстроя РТ, компании «Бриз», готовой выступить инвестором проблемной стройки, а также уполномоченного по правам ребенка РТ.

По словам Торолиной, в воскресенье все дольщики обсудят предложение. Застройщик Андрей Беляков (СК «Бриз») согласен начать работу по достройке четырех домов и сетей на собственные средства. На следующей неделе в среду в том же составе пройдет еще одна встреча в Общественной палате, где стороны примут решение.

Пока же дольщики ЖК «Яшьлек» отказываются сворачивать палатки, поскольку никаких гарантий, что стройка действительно будет возобновлена, по их мнению, нет. Активисты комплекса надеются получить подписанный график производства работ.

— Нас попросили пойти навстречу — убрать лагерь. Но нам не предоставили ни одного документа или графика работ, даже не назвали точную дату начала стройки, — рассказала Торолина.



Сейчас четыре дома готовы на 92%, которые должны были сдать к 1 августа 2016 года, и еще два находятся на уровне фундамента, их планировали завершить годом позднее. По словам Торолиной, достроить планируется четыре жилых здания, а дольщикам двух других — фонд предложит выкуп квартир. Но по словам Торолиной, это решение не устраивает дольщиков указанных двух домов.

В четверг официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что правительство совместно с Республиканским Фондом поддержки пострадавших от действий недобросовестных застройщиков ведет работу по организации завершения строительства четырех домов высокой степени готовности, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2019 года — на завершение работ ориентировочно потребуется два месяца.

«По оставшимся двум домам 13 и 14 планируется выкуп прав требований. <…> ГИСУ совместно с Минстроем разработан механизм строительства инженерных сетей к домам за счет средств республиканского бюджета», — добавила представитель Кремля.