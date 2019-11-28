Mash: две жительницы Казани написали заявление в полицию на участника «Танцев» на ТНТ

Полиция разыскивает участника шоу «Танцы» на ТНТ Эльсевара Мурадова по подозрению в мошенничестве.

По данным телеграм-канала Mash, Мурадов брал деньги за участие в мастер-классах и съемки в клипе певицы Ольги Бузовой, которые так и не состоялись. В итоге две девушки из Казани написали заявление в полицию.

Одна из девушек написала в социальных сетях, Мурадов организовал в Казани танцевальную группу из девушек якобы для сотрудничества с компанией Raava Music. У девушек он просил деньги на костюмы и на другие нужды, сообщает Starhit.

«Говорил, что ему негде жить, нечего есть, просил скинуть на еду, присылал фото, как он лежит в больнице, как сидит на улице под дождем с пакетом вещей, как ночует в подъезде. Как мы в это все поверили, уже другой вопрос — вынос мозга был мощный. Позанимал у нас деньги, а после того как я начала трясти с него расписку, скрылся», — написала девушка.