Филипп Киркоров, приехав в Челны, спел песню про город

Российский исполнитель Филипп Киркоров приехал в Набережные Челны в рамках своего гастрольного тура. Свой приезд он анонсировал в сториз Instagram.

На 30-секундном видео исполнитель пропел: «Мы приехали в Набережные Челныыы! Набережные Челны! Челны — Челны — Челны! Мы здесь. Ну что ж, ночное время, мы идем спать, и завтра шоу», — подмигнул шоумен.

Артист выступает в автограде сегодня, 29 ноября, с шоу «Цвет настроения».