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Филипп Киркоров, приехав в Челны, спел песню про город

12:20, 29.11.2019
Филипп Киркоров, приехав в Челны, спел песню про город
Фото: скриншот instagram.com/fkirkorov

Российский исполнитель Филипп Киркоров приехал в Набережные Челны в рамках своего гастрольного тура. Свой приезд он анонсировал в сториз Instagram.

На 30-секундном видео исполнитель пропел: «Мы приехали в Набережные Челныыы! Набережные Челны! Челны — Челны — Челны! Мы здесь. Ну что ж, ночное время, мы идем спать, и завтра шоу», — подмигнул шоумен.

Артист выступает в автограде сегодня, 29 ноября, с шоу «Цвет настроения».

ТехнологииМедиа Татарстан
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