Бизнесмен из Ульяновска пытался «устранить» конкурента с помощью киллера

Суд Ульяновской области поместил в колонию экс-бизнесмена. Он пытался устранить конкурента с помощью киллера.

Так, в 2009 году ульяновский бизнесмен решил вернуть себе сегмент регионального рынка. Для этого он нанял киллера для устранения конкурента и кредитора. На эту роль был выбран ижевчанин, ранее судимый за грабеж. Стоил «заказ» $100 тыс.

Для выполнения своего задания киллер нанял банду, которая три месяца выслеживала предполагаемую жертву. Наконец, вечером 14 октября 2009 года исполнитель занял позицию возле нужного дома.

Оружие — пистолет с глушителем — он спрятал в букете цветов. Когда подъехал автомобиль предполагаемой жертвы, киллер расстрелял вышедших из него мужчину и женщину.

Позже выяснилось, что координатор ошибся, и под удар попали не те — таможенник с супругой. Их успели спасти врачи. Однако слежка не закончилась.

Киллер использовал для прикрытия свою знакомую, которую позже приказал устранить как нежелательного свидетеля. Но члены банды решили сохранить женщине жизнь и вместо нее убили таксиста, выдав его место захоронения за могилу потерпевшей.

Всех членов банды удалось установить, задержать. Главаря из Ижевска суд признал виновным по нескольким статьям и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Остальные четверо участников группировки были осуждены на срок от 11 до 19 лет.

Непосредственный виновник — бизнесмен — во время произошедшего успел скрыться от следствия и был задержан только в марте 2019 года в Москве, сообщает Izhlife.

