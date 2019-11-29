Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам прошедших матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы по футболу Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА в борьбе за шестое место.

После матчей 5-го тура, где российские команды добавили в копилку рейтинга 0,833 очка, разница в результатах двух стран впервые увеличилась до 2,033 балла.

Шестое место в таблице коэффициентов УЕФА дает право заявить в Лигу чемпионов три команды (две в групповой этап, одну в квалификацию). Седьмая позиция позволит участвовать в Лиге чемпионов лишь двум клубам.