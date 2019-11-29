В России предложили продлить продажу отечественного вина до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением продлить продажу российского вина с 23:00 до 00:00 по местному времени.

В АКОРТЕ считают, что данная инициатива может помочь в продвижении отечественных напитков, а также снижению употребления суррогата. Как пишут «Известия», соответствующие поправки предлагается ввести законопроект о виноградарстве и виноделии.

Ранее сообщалось, что «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился к Кабмину РФ с предложением сократить время продажи алкоголя на один час. По мнению общественников, завершать продажу спиртного необходимо в 22:00.

Сейчас по закону алкоголь можно продавать с 8.00 до 23.00, при этом региональные власти имеют право устанавливать еще большие ограничения.