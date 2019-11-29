Рустам Минниханов прибыл в Уфу для участия в заседании группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Уфу, где принимает участие в качестве председателя в V заседании Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» (ГСВ РИМ).

Также в планах у главы республики принять участие в заседании Российского исламского экономического форума «Россия — гарант партнерства».

В этом году темой заседания является «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества (ОИС)». Она приурочена к 50-летию ОИС, а также 90-летию выдающегося российского политического деятеля Евгения Примакова, одного из основателей группы.

В этом году V заседание ГСВ РИМ проходит в столице Башкирии 28—30 ноября.

В заседании принимают участие 34 члена группы, в том числе 17 членов группы от России и 17 представителей из 15 государств. Всего делегаты представляют 25 стран. Среди почетных гостей в заседании принимают участие замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев, помощник Генсека ОИС Самир Бакр Диаб, гендиректор ИРСИКА Халит Эрен, генсек Всемирного совета мусульманских сообществ Мухаммед Аль-Бишари, бывший генсек ОИС и почетный президент турецкого общества истории и науки Экмеллетдин Ихсаноглу, а также представители международных организаций и регионов Российской Федерации, передает пресс-служба президента РТ.