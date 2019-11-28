ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и выбыл из еврокубков
ЦСКА в рамках группового раунда Лиги Европы дома сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» (1:1).
Гости вышли вперед в середине второго тайма, комбинацию замкнул точным ударом Клаудио Кешерю. Москвичи отыгрались усилиями Федора Чалова, но на большее их не хватило.
Таким образом, ЦСКА набрал 2 очка после 5 сыгранных туров и потерял все шансы на выход из группы.
ЦСКА (Россия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0)
Голы:
0:1 — Кешерю, 66 (Вандерсон);
1:1 — Чалов, 75 (Ахметов).
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