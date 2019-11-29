В России рекордно упала минимальная цена на iPhone

Цена самой старой из обновляемых версий iPhone стала стоить меньше 20 тыс. рублей

По данным Hi-tech.mail. смартфон iPhone 6S на 32 gb памяти в одном из магазинов впервые можно приобрести за 19 995 рублей. Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому вышеуказанная версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных.

Также в цене упали iPhone 11 и iPhone Xr.

Ранее компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств. Неполадки могут возникнуть у гаджетов, выпущенных до 2012 года, если у тех не установлено последнее обновление.