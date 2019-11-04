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Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях

10:28, 04.11.2019
Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях

Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств. Неполадки могут возникнуть у гаджетов, выпущенных до 2012 года, если у тех не установлено последнее обновление.

Проблемы могут возникнуть с теми сервисами, для работы которых требуется точное определение геолокации, времени и даты. Сбои могут затронуть ключевые сервисы вроде App Store, iCloud, электронной почты и браузера.

Apple призывала пользователей старых гаджетов установить обновление еще в октябре.

ТехнологииIT
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