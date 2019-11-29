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12 декабря в Казани пройдет Общероссийский день приема граждан

04:29, 29.11.2019
12 декабря в Казани пройдет Общероссийский день приема граждан
Фото: kzn.ru

В четверг, 12 декабря, в органах местного самоуправления Казани пройдет Общероссийский день приема граждан.

Прием будет проводиться без предварительной записи с 12.00 до 20.00 по адресам:

  • ул. Кремлевская, 1 (Казанская городская дума, аппарат исполнительного комитета Казани, контрольно-счетная палата Казани, вход через здание по ул. Кремлевской, 3);
  • ул. Миславского, 8/1 (избирательная комиссия Казани);
  • ул. Волгоградская, 32 (администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов);
  • ул. Ипподромная, 14 (администрация Вахитовского и Приволжского районов);
  • ул. Восстания, 82 (администрация Кировского и Московского районов);
  • ул. Шуртыгина, 1 (администрация Советского района).

Пресс-служба мэрии Казани отмечает, что в компетенцию органов местного самоуправления Казани входит решение вопросов местного значения.

Ранее сообщалось, что к 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян. Эти полномочия переложат на многофункциональные центры (МФЦ).

ОбществоВласть Татарстан
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