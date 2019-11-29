12 декабря в Казани пройдет Общероссийский день приема граждан

В четверг, 12 декабря, в органах местного самоуправления Казани пройдет Общероссийский день приема граждан.

Прием будет проводиться без предварительной записи с 12.00 до 20.00 по адресам:

ул. Кремлевская, 1 (Казанская городская дума, аппарат исполнительного комитета Казани, контрольно-счетная палата Казани, вход через здание по ул. Кремлевской, 3);

ул. Миславского, 8/1 (избирательная комиссия Казани);

ул. Волгоградская, 32 (администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов);

ул. Ипподромная, 14 (администрация Вахитовского и Приволжского районов);

ул. Восстания, 82 (администрация Кировского и Московского районов);

ул. Шуртыгина, 1 (администрация Советского района).

Пресс-служба мэрии Казани отмечает, что в компетенцию органов местного самоуправления Казани входит решение вопросов местного значения.

Ранее сообщалось, что к 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян. Эти полномочия переложат на многофункциональные центры (МФЦ).