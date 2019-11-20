Через несколько лет российские госорганы перестанут принимать граждан

К 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян. Эти полномочия переложат на многофункциональные центры (МФЦ).

Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Минэкономразвития. Согласно документу, россияне смогут получать помощь в центрах вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.

По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, нововведения закладывают «новую философию взаимодействия человека с государством».



Напомним, за последние четыре месяца юридическая служба ГБУ МФЦ в Республике Татарстан передала в прокуратуру сведения более чем о 500 фактах несвоевременного оказания услуг органами местного самоуправления. В результате в 300 случаях нарушения были устранены, по другим фактам возбуждены административные дела.