Ак Барс Банк выпустил первую карту для студентов

К 215-летию Казанского (Приволжского) федерального университета Ак Барс Банк запустил карту для студентов вуза с возможностью индивидуального брендирования и встроенной программой лояльности. Часть средств от транзакций по карте банк будет ежемесячно перечислять в эндаумент-фонд университета.



По «PROFкарте» студенты КФУ получают скидки у 54 партнеров — в популярных кафе, кинотеатрах, музеях, магазинах одежды и других местах, их количество постоянно растет. Также по карте начисляется 5% кешбэк за расходы на транспорт, развлечения и фастфуд. Обслуживание карты бесплатно.

Денис Лакомов, директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка, рассказал о преимуществах карты:

«Банк постоянно поддерживает Казанский федеральный университет. На этот раз мы решили создать продукт, который будет полезен и студентам, и вузу. Каждый студент КФУ сможет пополнить фонд развития родного университета, просто совершая покупки по карте. Важно, что сумма взноса в эндаумент-фонд не снимается со счета пользователя — эту сумму спонсирует Ак Барс Банк. Подобных проектов нет ни у одного российского вуза. Если высшие учебные заведения будут заинтересованы в запуске подобного проекта, банк готов рассмотреть возможность сотрудничества».

Студенческая карта отличается еще и тем, что Ак Барс Банк впервые на рынке разработал набор тематических стикеров, повторяющих форму карты, с помощью которых владельцы карты смогут ее забрендировать. Студенты могут выбрать несколько вариантов стикеров, а в дальнейшем будет возможность предложить собственный дизайн.

Студенты проявили интерес к продукту — предзаказ на оформление карты сделали более 3 500 студентов.

Посмотреть подробную информацию и заказать карту можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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