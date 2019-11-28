Власти Казани назвали участки, которые заберут под строительство дороги к ЖК «Салават купере»

Власти Казани обнародовали адреса земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты для строительства дороги к ЖК «Салават купере». Список опубликован в сборнике документов мэрии.

В списках изъятия 10 участков по улице Осиновской: 2/78, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а и 15. Среди изымаемых объектов недвижимости числятся хозяйственные постройки, жилые дома и даже части жилого дома.

Собственники получат соответствующее постановление в течение 10 дней. Мэрия планирует провести оценку участков, а затем начать переговоры по выкупу недвижимости для муниципальных нужд.

Ранее Власти Казани обнародовали список из 66 земельных участков, которые выкупят для строительства Большого Казанского кольца.