Власти Казани назвали участки, которые заберут под строительство дороги к ЖК «Салават купере»
Власти Казани обнародовали адреса земельных участков и объектов недвижимости, которые будут изъяты для строительства дороги к ЖК «Салават купере». Список опубликован в сборнике документов мэрии.
В списках изъятия 10 участков по улице Осиновской: 2/78, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а и 15. Среди изымаемых объектов недвижимости числятся хозяйственные постройки, жилые дома и даже части жилого дома.
Собственники получат соответствующее постановление в течение 10 дней. Мэрия планирует провести оценку участков, а затем начать переговоры по выкупу недвижимости для муниципальных нужд.
Ранее Власти Казани обнародовали список из 66 земельных участков, которые выкупят для строительства Большого Казанского кольца.Общество Татарстан
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