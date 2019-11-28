Соцсети: в Казани автомобиль «Яндекс.Каршеринг» использовали для перевоза покойника

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео, как автомобиль сервиса «Яндекс.Каршеринг» используется для перевоза покойника в гробу.

По данным автора видео, случай зафиксирован у морга 15-й горбольницы в Казани. На кадрах видно, что в автомобиль из каршеринга грузят гроб с телом покойного.

Большинство пользователей соцсети не видят в этом ничего плохого, так как не у всех могут оказаться деньги на оплату катафалка. Однако часть пользователей высказалась против.

«Потом какой-нибудь предприниматель нанимает эту машину и развозит по своим точкам хлеб и колбасу», — написал пользователь под ником ilshat660.

Ранее сообщалось, что в Татарстане заработала горячая линия по услугам такси и каршеринга.