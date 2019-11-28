В Татарстане непроектные хранилища признали радиационно чистыми

В Татарстане территории непроектных хранилищ в Чистопольском районе признаны радиационно чистыми. Об этом сообщили специалисты филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Так, первое непроектное хранение было организовано на территории Чистопольского часового завода еще в 90-е годы. На площади 250 кв. м располагались загрязненные солями радия-226 детали и механизмы, лабораторная посуда, ветошь, рабочая одежда, обувь, средства индивидуальной защиты, а также другие промышленные материалы.

Второе хранилище, находящееся в Кубасском лесу, на момент реабилитации практически полностью заросло кустарником. Контейнеры с грунтом и строительным мусором, загрязненным радионуклидом радий-226, располагались внутри траншеи на площади 2 500 кв. м.

Как сообщили специалисты, в ходе работ с участков извлечено 43,5 куб. м радиоактивных отходов — грунта с примесями строительного мусора, выполнена сухая дезактивация хранилищ. Приведенные к критериям приемлемости отходы (34,2 куб. м) в последующем были паспортизированы и сданы на захоронение в ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

Отмечается, что значения МЭД реабилитированных территорий в отдельно взятых точках не превысили 0,2 мкЗв/час, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что Росгидромет зафиксировал продукты распада рутения-106 в Татарстане. В Бугульме фоновые концентрации в течение двух дней были превышены в 16 раз.

