«Новичок» внесли в список запрещенных химикатов

Конференция государств-участников конвенции о запрещении химического оружия (КХО) одобрила предложения России и некоторых стран о внесении в списки конвенции нескольких опасных химикатов семейства «Новичок». Это вещество фигурировало в деле отравления Сергея и Юлии Скрипалей.



Россия в конце ноября 2018 года внесла предложение о добавлении пяти семейств химикатов в этот список, однако он не был принят ОЗХО. Тем временем Канада, Нидерланды и США представили совместный план, предложив включить туда только два семейства отравляющих веществ. Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал добавить эти семейства в контрольный список химикатов. В итоге стороны пришли к компромиссу — в список будут включены четыре вещества, два из которых есть в списках как России, так и западных стран, пишет «Интерфакс».

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта 2018 года. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления.