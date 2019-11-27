Хоккей с мячом. Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Волгой»

«Динамо-Казань» в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом сыграло вничью с ульяновской «Волгой» (2:2).

Счет встречи был открыт на 4-й минуте, точный удар удался Андрея Крайнову. К концу первого периода усилиями Рамиля Ибрагимова, записавший в свой актив гол и результативную передачу, вышли вперед — 2:1.

Но увезти из Ульяновска победу подопечные Ильяса Хандаева не смогли. За 10 минут до финального свистка Евгений Мельников сравнял счет, воспользовавшись тремя удалениями в составе казанцев.

«Волга» (Ульяновск) — «Динамо-Казань» — 2:2 (1:2)

Голы:

1:0 — 11, Крайнов (Степанов)

1:1 — 25, Ибрагимов (Рязанов)

1:2 — 44, Дашков (Ибрагимов)

2:2 — 80, Мельников.