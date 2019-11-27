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Появились фото и видео с места прорыва трубы с нефтяной эмульсией в Татарстане

16:01, 27.11.2019
Появились фото и видео с места прорыва трубы с нефтяной эмульсией в Татарстане
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

МЧС по РТ опубликовало фото и видео с места порыва продуктопровода в Альметьевском районе Татарстана. Спасатели уже завершили откачку жидкости.

Прорыв внутрипромыслового стального продуктопровода НГДУ «Джалильнефть» диаметром 159 мм произошел из-за коррозии металла. Три тонны водонефтяной эмульсии залили 140 кв. м земли. На место прорыва наложен хомут, проведена откачка в вакуумный автомобиль. В ближайшее время начнется вывоз загрязненного грунта с последующей утилизацией, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане произошел прорыв трубы с нефтяной эмульсией.

Происшествия Татарстан
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