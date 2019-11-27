В 2020 году дефицит бюджета Татарстана составит 3,1 млрд

Бюджет Республики Татарстан принят с дефицитом в 3,1 млрд рублей. Законопроект сегодня был принят в кабмине.

Согласно документу, разница между расходами и доходами будет равняться 3 млрд 142 млн 940,3 тысячи рублей. Доходы республики в 2020 году составят 270 млрд 70 млн 246,8 тысячи рублей, расходы — 273 млрд 213 млн 187,1 тысячи рублей.

Также парламентарии обсудили бюджеты на 2021—2022 годы. В 2021 году ожидается, что бюджет республики пополнится на 274 млрд рублей, а расходы составят 276,9 млрд рублей. Дефицит будет равняться 2,6 миллиарда. В 2022 году доходы вырастут до 279,9 млрд, расходы — до 282,6 млрд, дефицит сократится до 2,6 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Татарстан отсрочит выплату основной части госдолга на два года.