Татарстан отсрочит выплату основной части госдолга на два года

Татарстан планирует скорректировать дополнительные соглашения с Минфином РФ по кредитным договорам, заключенным при финансировании строительства инфраструктуры к Универсиаде-2013. Выплата основного долга по ним начнется не с 2023 года, как предусматривалось ранее, а с 2025 года, сообщил сегодня на заседании парламента министр финансов Радик Гайзатуллин.

Точную сумму госдолга, подлежащего отсрочке еще на 2 года, он не назвал. Ранее Минфин Татарстана называл общую сумму «универсиадского» госдолга в 66,9 млрд рублей, долг изначально должен был обслуживаться по ставке 1% годовых, но с 2016 года Минфин Татарстана договорился об облегчении бремени, добившись понижения ставки до 0,5% годовых. Очередная корректировка предусмотрена проектом федерального бюджета на 2020—2024 годы, который направлен в Совет Федерации.

В дополнение к этому министр финансов сообщил о вероятности списания оставшейся части госдолга. Его общая сумма составляет около 94 млрд рублей. По словам Гайзатуллина, условия возможного списания еще не определены федеральным центром. Но ранее Совет Федерации выступал с предложением списания госдолга регионов в обмен на реализацию инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов.