Эррик Макколлум: «В России я чувствую себя безопаснее, чем в США»

Игрок УНИКСа Эррик Макколлум рассказал о своей жизни в России и основных отличиях от США.

«Самое тяжелое — это незнание русского языка. Если происходит какая-то проблема, даже если тебе нужно что-то заказать в ресторане, у тебя неприятности. Хорошо, что есть Google Translate, а в некоторых заведениях официанты знают английский, но все равно. Ты не знаешь, что входит в состав продуктов в магазине, например.

Но в России я чувствую себя безопаснее, чем в США. Там людям слишком легко достать оружие, и уровень преступности от этого растет. Стрельба в школах, убийства на улицах…. В России и Европе я чувствую себя спокойнее. Конечно, тяжело, что твои родные далеко от тебя.

Фактор погоды лично меня не смущает. В Огайо холодные зимы, много снега. Может, не так морозно, как в январе, но я привык к холоду. Мне нравится в России. Если бы мне было здесь плохо, я бы не остался в Казани еще на год. Я бы провел один сезон и уехал, но я здесь, меня все устраивает, люди хорошо относятся ко мне и моей супруге. Все хорошо.

А еще меня удивляют цены в московских аэропортах. Но выбора нет — или сиди голодный, или переплачивай. Я иногда хожу в KFC, чтобы перекусить. Еще мне нравится Fridays. Хожу туда по очереди. Мы столько раз бываем в московских аэропортах, что однообразие может надоесть», — сказал Макколлум.