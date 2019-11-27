Очередь на жилье для детей-сирот в Татарстане закроют в течение трех лет

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С будущего года около 600 детей-сирот будут обеспечены отдельным жильем, что вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании парламента.

В настоящее время в очереди на получение жилья находятся 1300 детей сирот. По словам премьер-министра, очередь будет закрыта в течение трех лет.

В будущем году на приобретение жилья для детей-сирот из бюджета РТ предполагается дополнительно выделить 456,7 млн рублей, говорится в материалах Госсовета к заседанию правительства. Минимальный размер площади установлен в размере 24 кв. м. Квартира будет предоставляться на условиях социального найма, но после 5 лет получатель сможет его приватизировать.